Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть наград в Кубке России | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:07 Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть наград в Кубке России Национальная федерация бадминтона России

Читать 360 в

Подмосковные бадминтонисты выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на Кубке России. Соревнования прошли с 9 по 12 мая, а приняли участие в них более 150 спортсменов из 16 регионов России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителем в соревнованиях одиночного разряда стал Артур Печенкин, он также завоевал золото в парном разряде. Второе место в одиночном разряде у подмосковного спортсмена Владислава Добычкина.

Реклама

​Среди женских пар третье место заняла Алина Бусыгина. Она выступила в паре с московской бадминтонисткой Марией Суховой, а также спортсмены Глеб Степаков и Мария Сухова выиграли серебро в смешанном-парном разряде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».