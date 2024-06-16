Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей Игр БРИКС

Фото: Оргкомитет Игр стран БРИКС

Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей в соревнованиях по бадминтону Игр стран БРИКС. Турнир прошел в Казани с 13 по 16 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Глеб Степаков завоевал сразу две золотые медали. Он оба раза обошел соперников — сначала в смешанном парном разряде с Алиной Давлетовой, а затем в парном разряде Артуром Печенкиным.

Артур Печенкин завоевал серебро в одиночном разряде. Бадминтонист Владислав Добычкин выиграл серебро в смешанном парном разряде в тандеме с Марией Голубевой и бронзу — в одиночном.

В ведомстве добавили, что в копилке спортсменов из Московской области уже 19 медалей — 10 золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте