Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей Игр БРИКС

Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей в соревнованиях по бадминтону Игр стран БРИКС. Турнир прошел в Казани с 13 по 16 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Глеб Степаков завоевал сразу две золотые медали. Он оба раза обошел соперников — сначала в смешанном парном разряде с Алиной Давлетовой, а затем в парном разряде Артуром Печенкиным.

Артур Печенкин завоевал серебро в одиночном разряде. Бадминтонист Владислав Добычкин выиграл серебро в смешанном парном разряде в тандеме с Марией Голубевой и бронзу — в одиночном.

В ведомстве добавили, что в копилке спортсменов из Московской области уже 19 медалей — 10 золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

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