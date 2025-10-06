Подмосковные бадминтонисты получили 6 медалей на Играх стран СНГ

Соревнования по бадминтону в рамках III Игр стран СНГ, прошли в Азербайджане с 30 сентября по 5 октября. Спортсмены из Подмосковья принесли в общекомандную копилку России шесть наград.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что представитель региона Захар Кель одержал победу в мужском одиночном разряде, а Марина Тарасова стала лучшей в женской одиночной категории.

Еще одно золото в парных соревнованиях получил дуэт Захара Келя и Валентина Семенова. Кроме того, Валентин Семенов добавил в копилку команды серебро в одиночном разряде, а Марина Тарасова стала обладательницей серебряной медали в женских парных состязаниях.

По итогам этих выступлений сборная России по бадминтону уверенно выиграла командный турнир.

На Играх стран СНГ Подмосковье представили 22 спортсмена в девяти дисциплинах. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира.