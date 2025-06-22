Подмосковные атлеты завоевали три серебряные медали в первый день Кубка России

В первый день Кубка России по легкой атлетике команда Подмосковья выиграла три серебряные медали. Турнир проходил на стадионе «Метеор» в Жуковском. Всего в стартах приняли участие более 700 спортсменов из разных регионов России. Об этом сообщил региональный Минспорта.

Вторую ступень пьедестала заняли спортсмены из Жуковского: среди женщин в беге с барьерами на 400 метров — Кристина Вершинина, в той же дисциплине среди мужчин — Владимир Лысенко. В метании молота серебро завоевал Андрей Романов.

В ведомстве напомнили, что от Московской области в Кубке России участвуют 54 спортсмена. Легкоатлеты соревнуются во всех дисциплинах и борются за 40 наград.