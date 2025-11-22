Подмосковные атлеты выиграли еще 2 золота на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Подмосковные спортсмены завоевали еще две золотые медали на летних Сурдлимпийских играх — Дмитрий Розанов в велоспорте, а Виктория Аксенова в легкой атлетике. Атлеты выступали в составе сборной России, сообщили в Минспорте региона.

Одинцовский велогонщик вместе с сокомандником ушел в отрыв от соперника из Великобритании. В итоге Розанов стал трехкратным чемпионом соревнований. Ранее он завоевал два золота в дисциплинах критериум и гонка с раздельным стартом.

Легкоатлетка из Коломны показала лучший результат в забеге на дистанции 400 метров с барьерами. Победа стала второй для спортсменки. До этого она получила награду высшей пробы в забеге на 400 метров.

Таким образом, в копилке команды Московской области оказалось пять золотых и одна серебряная медаль.

В подмосковном Минспорте напомнили, что летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в Токио. Участие в турнире принимают почти 2,5 тысячи спортсменов из 78 стран.