Подмосковные атлеты выиграли 7 медалей на Мемориале братьев Знаменских

Источник фото: Павел Хомяков и Виталий Хомутов
Фото: Источник фото: Павел Хомяков и Виталий Хомутов

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». ​Турнир прошел на стадионе «Лужники» в Москве с 5 по 7 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Дмитрий Разумов победил на дистанции 400 метров с результатом 46,23 секунды, а среди женщин в беге на той же дистанции Вероника Архипова финишировала второй. Ее результат — 52,63 секунды.

Андрей Лукин выиграл золото на дистанции четыре по 100, а стометровку пробежал третьим — у него бронза.

В беге с барьерами на 400 метров серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко, а среди женщин третье место заняла Мария Тарабанская.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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