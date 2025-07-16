Подмосковные атлеты выиграли 3 медали на фестивале силовых видов спорта

В Москве с 11 по 14 июля прошел крупнейший международный фестиваль силовых видов спорта Pride Sport Fest. Спортсмены из Московской области выиграли на соревнованиях две золотые и одну серебряную медали.

Главным событием мероприятия стал Кубок памяти Николая Каганского, в рамках которого атлеты состязались в пауэрлифтинге, жиме лежа, становой тяге и строгом подъеме на бицепс.

Андрей Сапожонков из Талдома — абсолютный чемпион мира и 11-кратный рекордсмен в жиме лежа без экипировки — стал лучшим в весовой категории до 90 килограммов. Уже при первой попытке он покорил вес 260 килограммов.

Согласно коэффициенту Уилкса, учитывающему соотношение поднятого веса, возраста и массы спортсмена, Сапожонков вошел в топ-5 сильнейших участников, обойдя мировых звезд Колтона Энгельбрехта и Джулиуса Мэддокса.

Еще одну золотую медаль для Подмосковья выиграл Олег Лившиц из Щелкова. Десятикратный рекордсмен мира и чемпион Европы по становой тяге взял вес в 340 килограммов.

Многократный рекордсмен России, серпуховский атлет Максим Лухин остановился в шаге от высшей ступени пьедестала, подняв 300 килограммов.

Фестиваль собрал свыше пяти тысяч участников и зрителей. Мероприятие стало площадкой для установления новых мировых рекордов и разыгрыша рекордного призового фонда в размере 12,5 миллиона рублей.

В рамках спортивного события прошли десятки соревнований, шоу-программы, мастер-классы от чемпионов и автограф-сессии. Музыкальным украшением стал концерт Александра Пушного.