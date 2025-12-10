Подмосковные активисты стали участниками всероссийского патриотического форума

В Москве прошел Всероссийский патриотический форум, собравший более четырех тысяч участников со всей страны и из-за рубежа. Форум стал одной из главных площадок для обсуждения вопросов патриотического воспитания и общения между представителями разных регионов, общественных движений и молодежных организаций. На мероприятии выступили представители федеральных органов власти, общественные и духовные деятели, журналисты, политики и лидеры патриотических движений.

В столицу приехали делегаты из регионов, юнармейцы, иностранные гости, активисты «Движения первых», педагоги, наставники и участники специальной военной операции. Главной задачей форума стало создание открытого диалога между людьми, которые работают над укреплением единства страны и воспитанием молодого поколения. Участники обсудили духовные ценности, современные подходы к патриотическому воспитанию и продвижение позитивного образа России за рубежом.

Программу форума разделили на три тематических блока: «Россия — страна-цивилизация», посвященный историческому и культурному наследию, «Мировоззрение и ценности» — о формировании жизненных ориентиров и «Честь и доблесть», где рассказывали истории современных героев.

Кульминацией стала церемония вручения Национальной премии «Патриот». Награды получили россияне и организации, внесшие значимый вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания.

По итогам форума подготовят резолюцию с предложениями участников, а также окончательный вариант законопроекта о государственной политике в области патриотического воспитания. Кроме того, представят новые сервисы — банк практик, реестр патриотических объединений и инициативы зарубежных активистов, поддерживающих российские ценности.