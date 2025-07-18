Подмосковные активисты посетили штаб-квартиру Русского географического общества

Участники «Движения первых» из Электростали, Балашихи и Орехово-Зуева посетили штаб-квартиру Русского географического общества в Москве. Они поучаствовали в конференции, посвященной 35-летию кругосветного перелета самолета Ан-124 «Руслан».

Как рассказали в региональном Минобразования, конференцию провели в рамках 180-летия Русского географического общества. Ее посетили ученые, представители региональной власти и гости из-за рубежа.

После основной части встречи ребята посетили экскурсию по зданию, где узнали о деятельности РГО и его истории.

Активисты также поучаствовали в конференции, посвященной Васюганским болотам, и пообщались с губернатором Томской области Николаем Слепневым.

Школьники также познакомились с делегацией из Австралии и вручили иностранным гостям памятные сувениры.