Подмосковные акробатки выиграли золото на национальном чемпионате

Спортсменки из Подмосковья Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина стали обладательницами золотых наград на национальном чемпионате по спортивной акробатике. Соревнования проходили в Красноярске с 18 по 20 мая.

Подмосковный дуэт акробаток показал мастерство в категории «женские пары».

По совокупности выступлений в балансовом, темповом и комбинированном упражнениях Филипьева и Гаврилина, представляющие центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также спортивную школу «Старый Городок» в Одинцове, оказались на первом месте.

Серебряные и бронзовые медали в этой дисциплине достались парам из Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

В состязаниях приняли участие 300 атлетов из 44 городов России. Комплекты наград разыграли в пяти видах программы: среди женских, мужских и смешанных пар, а также в женских тройках и мужских четверках.

Общероссийское первенство стало ключевым этапом отбора в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который проведут в Италии в период с 24 по 27 сентября.