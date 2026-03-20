Подмосковные агропредприятия пригласили на всероссийский конкурс экспортеров

Открылся прием заявок на участие во всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». Он продлится до 31 мая

Конкурс проводит Российский экспортный центр при поддержке правительства в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Оформить заявку предприниматели могут через официальный портал exportcenter.ru.

К участию допускают представителей аграрного сектора. В этом году премия получила обновлннную концепцию: ее объединили с национальным брендом «Сделано в России».

Такой шаг расширяет возможности для конкурсантов — наличие соответствующего знака станет дополнительным преимуществом при рассмотрении заявок.

Организаторы предусмотрели широкий спектр номинаций, отражающих основные направления экономики. Среди них — «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Высокие технологии и ИТ», «Индустрия моды и красоты» и «Туризм».

Помимо этого, учредили специальные категории, включая «Женщина-экспортер года», «Новая география» и «Маркетинговый прорыв», призванные отметить нестандартные подходы и значимые достижения на внешних рынках.

Отбор победителей будет проходить в два этапа: сначала на региональном уровне — его итоги планируется подвести в июле, затем на федеральном, который состоится в августе. Лучшие участники получат возможность представить Подмосковье на общероссийской площадке.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона подчеркнули, что проведение премии позволяет выделить компании, добившиеся заметных успехов в экспортной деятельности и вносящие вклад в реализацию задач нацпроекта.