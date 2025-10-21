Подмосковные агрокомпании пригласили на международную выставку «КормВетГрэйн-2025». Она пройдет с 29 по 31 октября в комплексе «Крокус Экспо».

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, выставка станет одним из важнейших событий в сфере кормления, ветеринарии и оборудования для животноводства. На ней встретятся ведущие эксперты и производители из России и других стран. Они смогут ознакомиться с передовыми продуктами и техникой.

Гости смогут изучить решения в области свиноводства, птицеводства и аквакультуры, а также кормовые добавки и ветеринарные средства.

В программу выставки войдут дискуссии, презентации и круглые столы с представителями научных институтов, госструктур и предпринимателей.

«Эти мероприятия помогут участникам быть в курсе последних отраслевых трендов, технологий и актуальных вопросов, что важно для принятия стратегических решений и внедрения инноваций», — отметили в министерстве.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.