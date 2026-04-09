Подмосковные аграрии стали лауреатами премии «Люди года»

Подмосковный агрохолдинг «ОСП агро» стал лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года-2026». Предприятие победило в номинации «Знак качества».

Организатором премии выступил международный журнал RBG при поддержке торгово-промышленной палаты России. Она отмечает предпринимателей и компании, которые вносят большой вклад в развитие инновационного, социально ответственного и экспортно ориентированного бизнеса. «Знак качества» присуждают предприятиям, ставшим примером для отрасли, отметили в региональном Минсельхозе.

В этом году в церемонии награждения приняли участие более 300 человек, которые представляли 90 компаний.

«Получение награды подтверждает высокий уровень работы и вклад холдинга в развитие агропромышленного комплекса Подмосковья», — отметили в министерстве.

В состав холдинга входят «Агрофирма Сосновка» и «Емельяновка» в Коломне, а также «Нива» в Серебряных Прудах. Суммарно компания обрабатывает около 18 тысяч гектаров сельхозземель. На них выращивают картофель, овощи, зерновые и кормовые культуры. Также «ОСП агро» развивает молочное животноводство, пчеловодство и коневодство.

Так, «Агрофирма Сосновка» содержит более 6,9 тысячи особей, включая 2,5 тысячи коров. Еще 5,6 тысячи имеет «Емельяновка». А на базе «Нивы» реализуют крупный инвестпроект по строительству молочной фермы на три тысячи фуражных коров. С выходом на проектную мощность на предприятии будут выпускать 32 тысячи тонн молока ежегодно. Там создадут 60 рабочих мест.