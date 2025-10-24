Подмосковные аграрии собрали более 330 тысяч тонн зерна с лета

В октябре в Подмосковье завершается сбор зерновых и зернобобовых культур, который начался еще летом. Средняя урожайность увеличилась с 35,1 до 42,5 центнера с гектара.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщили, что в этом году валовой сбор озимых превысил 336 тысяч тонн, что на 58,9 тысячи тонн больше прошлогодних показателей.

Уборку провели на площади 160,3 тысячи гектаров, а к зиме подготовили 79,3 тысячи гектаров озимых культур — пшеницы, ржи и тритикале.

Основной вклад в общий объем сбора внесла пшеница — 326,9 тысячи тонн при урожайности 42,6 центнера с гектара. Ржи собрали семь тысяч тонн, а тритикале — 2,2 тысячи тонн.

Тем временем аграрии уже начали подготовку к 2026 году: засеяли 91% запланированных площадей. В их числе — 73 510 гектаров пшеницы, 2 448 гектаров ржи, 727 гектаров тритикале, а также 190 гектаров ячменя.