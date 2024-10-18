Подмосковные аграрии собрали 280 тысяч тонн зерна за сезон

Сельхозпредприятия Подмосковья завершили уборку озимых зерновых на площади 78,9 тысячи гектаров. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что за сезон собрали 269 тысяч тонн озимой пшеницы, восемь тысяч тонн ржи и свыше 100 тонн тритикале.
По данным ведомства, лидерами по сбору урожая стали Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Кашира, Ступино, Коломна и Лотошино.
Отмечается, что наибольшие площади озимой пшеницы в Зарайске — 61 тысяча тонн. Волоколамск лидирует по сбору ржи, а Зарайск — по сбору тритикале.