Подмосковные аграрии смогут компенсировать расходы на участие в выставках

Сельхозпредприятия Подмосковья смогут сэкономить на продвижении продукции и технологий на федеральном уровне благодаря господдержке. С 3 по 9 апреля открыт прием заявок на частичную компенсацию расходов для участия в профильных выставках. Она позволит покрыть до 90% всех затрат компании.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, предприниматели смогут получить до 300 тысяч рублей на одну организацию. Их можно использовать для оплаты выставочных площадок, оформления стендов и других расходов. Субсидировать можно участие в мероприятиях «АГРОПРОДМАШ», «Спецтехника», «Дрон Экспо», «Российская неделя здравоохранения», «Электроника России», «БИОТ», «Термообработка», Actuators & Engines и VERSOUS.

Для получения компенсации нужно быть зарегистрированным в Подмосковье и значиться в реестре МСП.

Подать заявку можно через центр «Мой бизнес» на «Госуслугах». Больше об условиях программы — по телефону линии поддержки предпринимателей: 0150.

В министерстве добавили, что программа направлена на помощь компаниям в поиске новых рынков сбыта и установлении деловых контактов.