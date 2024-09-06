Подмосковные аграрии приступили к севу озимых культур

Аграрии Московской области приступили к севу озимых культур под урожай 2025 года. Специалисты ведут осенние работы в большинстве муниципалитетов региона — уже засеяли более 40 тысяч гектаров земли пшеницей, рожью и тритикале.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, наибольшие площади посева находятся в Ступино, Луховицах и Серебряных Прудах.

Кроме того, начался посев масличных культур — уже засеяли более 17 тысяч гектаров. Это на 9 159 гектаров превышает показатели предыдущего сельскохозяйственного сезона.

Лидерами по площади посева озимого рапса стали Луховицы, Серебряные Пруды и Кашира.

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