Подмосковные аграрии примут участие в международной выставке технологий АПК

Фото: Компания "АГРОС ЭКСПО ГРУПП"

Подмосковные производители сельхозтоваров смогут принять участие в Международной выставке «АГРОС 2025». В этом году ее главные темы — племенное дело, корма, ветеринария, технологии животноводства, кормопроизводства и зернохранения, а также «АгроТех: картофель, овощи и плоды — 2025».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, для работников агропромышленного комплекса представители более 800 компаний поделятся инновационными решениями для успешного ведения животноводства и растениеводства, а также представят оборудование и сельскохозяйственную технику российских и зарубежных производителей.

Гостей ждут более 80 деловых мероприятий, чтобы развить сотрудничество между наукой и бизнесом.

Выставка пройдет с 22 по 24 января 2025 года. Посещение мероприятий бесплатное.

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