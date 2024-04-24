Подмосковные «Аэроэкспрессы» изменят график движения 29–30 апреля | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 19:09 Подмосковные «Аэроэкспрессы» изменят график движения 29–30 апреля «Аэроэкспресс»

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Плановые работы на железной дороге приведут к изменениям в расписании нескольких рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно 29–30 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С 12:30 поезда «Аэроэкспресс» начнут ходить в аэропорт по обычному расписанию каждые 30 минут, а из аэропорта — с 11 утра. Во время временного прекращения движения поездов до аэропорта можно воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро «Ховрино».

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Автобусы отправляются каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. Маршрут пролегает через территорию платной дороги без дополнительных остановок. Время в пути составляет всего лишь 20 минут.

Пассажиры просят ознакомиться с актуальным расписанием поездов «Аэроэкспресс» перед отправлением. Сделать это можно на сайте или при помощи мобильного приложения «Аэроэкспресс».

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