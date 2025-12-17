Подмосковную спортсменку Мирру Андрееву признали теннисисткой года в России

Спортсменку из Подмосковья Мирру Андрееву признали теннисисткой года. Ей вручили престижный «Русский кубок».

Решение озвучили в рамках торжественной премии Федерации тенниса России, которая прошла в московском кинотеатре «Художественный».

Мирра Андреева не смогла лично присутствовать на мероприятии, но записала видеообращение к организаторам и болельщикам.

«Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Очень приятно получить эту награду, потому что было проделано очень много сложной работы. Этот приз для меня — очень большой бонус», — отметила 18-летняя спортсменка.

Решение о награждении Андреевой полностью оправдано ее блестящими результатами на корте в 2025 году.

Теннисистка одержала победу сразу на двух престижных турнирах высшей категории WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе. На турнирах «Большого шлема» она дважды доходила до стадии четвертьфинала — на Roland Garros и Уимблдоне, а также продемонстрировала высокий результат на Australian Open и US Open.

В парном разряде, выступая вместе с Дианой Шнайдер, Мирра Андреева также добилась серьезных успехов, завоевав титул на турнире в Майами и дошла до полуфинала Roland Garros.

По итогам сезона юная звезда российского тенниса вошла в десятку сильнейших ракеток мира.