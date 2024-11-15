Подмосковную систему ЦУР «Бизнес» представили на съезде министров России
Подмосковье представило систему отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» на съезде министров экономического развития субъектов России. Инновационный метод оценили около 80 гостей мероприятия — предприниматели, а также представители федеральных министерств.
По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, систему ЦУР «Бизнес» внедрили в регионе в конце 2022 года, а в 2023 году правительство Российской Федерации признало ее одной из лучших практик.
«Опыт Подмосковья показал, что ЦУР „Бизнес“ является эффективным инструментом поддержки инвесторов: экономический эффект от работы системы в регионе оценивается в 6 миллиардов рублей. Сегодня система отработки обращений предпринимателей уже запущена в 30 регионах России, а до конца 2025 года будет тиражирована по всей стране», — рассказала Зиновьева.
Она добавила, что за первые три квартала этого года специалисты ЦУР «Бизнес» отработали порядка 9 тысяч обращений от предпринимателей региона.