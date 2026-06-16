Подмосковную молодежь пригласили на проект «Знать. Любить. Гордиться!»

Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!». Он объединит тысячи молодых ребят и их семей со всей страны. Инициатива направлена на знакомство участников с историей, культурой и природой России.

«Проект построен по принципу постепенного погружения: от изучения истории и культуры своего региона и федерального округа к знакомству со всей страной. Участникам предстоит пройти несколько увлекательных этапов, каждый из которых откроет новые горизонты развития и подарит ценный опыт», — рассказали в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

На региональном этапе участники узнают больше о своей малой родине, ответят на вопросы викторин, отгадают ребусы и решат логические задачи. Также ребята попробуют себя в роли блогеров на специальном курсе.

На окружном этапе участники будут создавать карточки объектов показа и тематические сообщества, а также пройдут тематический образовательный курс. В финале ребята разработают свои туристические маршруты.

Победители и финалисты получат сертификаты на путешествия. Они смогут отправиться на Камчатку в Долину гейзеров, на плато Путорана в Красноярском крае, в Национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и в другие места.

Регистрация участников продлится до 21 июня по ссылке.