Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский проект «Школа мечты»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Московской области

Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты». В его рамках будет составлено техническое задание на изменение школ, где проведут капитальный ремонт.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, к участию пригласили школьников и студентов учебных заведений со всей России. Марафон направлен на создание условий для развития патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб и общественно полезного труда.

В прошлом году в проекте участвовали 35 регионов и восьми федеральных округов, а также студенты 50 вузов и колледжей.

Зарегистрироваться на марафон можно до 1 августа по ссылке.

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