Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский конкурс сельского творчества

В рамках программы «Кадры для села» в 2025 году пройдет всероссийский конкурс «Творчество на селе». Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.

Проект направлен на раскрытие творческого потенциала юных мастеров и сохранение культурных традиций.

Принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры и ремесленники в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в мастерских, студиях или самостоятельно создающие изделия с элементами народных промыслов.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Заочный отбор проведут до 20 мая.

В рамках финального этапа, который состоится в Перми до 20 июня, пройдут показ сельской моды и выставка ремесленных работ.

Победителей ждут стажировки в профессиональных студиях, возможность представить свои работы на ведущих площадках страны, а также специальные призы для организации творческих мероприятий в селах.

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья подчеркнули значимость конкурса для поддержки молодых талантов.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте молодежьсела.рф.