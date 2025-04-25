Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский конкурс сельского творчества
В рамках программы «Кадры для села» в 2025 году пройдет всероссийский конкурс «Творчество на селе». Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.
Проект направлен на раскрытие творческого потенциала юных мастеров и сохранение культурных традиций.
Принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры и ремесленники в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в мастерских, студиях или самостоятельно создающие изделия с элементами народных промыслов.
Подача заявок продлится до 30 апреля. Заочный отбор проведут до 20 мая.
В рамках финального этапа, который состоится в Перми до 20 июня, пройдут показ сельской моды и выставка ремесленных работ.
Победителей ждут стажировки в профессиональных студиях, возможность представить свои работы на ведущих площадках страны, а также специальные призы для организации творческих мероприятий в селах.
В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья подчеркнули значимость конкурса для поддержки молодых талантов.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте молодежьсела.рф.