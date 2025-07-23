Подмосковную компанию осудят за хищение оборудования на 77 млн рублей

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемые решили завладеть имуществом предприятия — оборудованием для упаковки сигарет на сумму более 59 миллионов рублей, а также линией производства табачных изделий стоимостью 17 миллионов. Для этого они провели фиктивное собрание учредителей и назначили на должность одного из генеральных директоров одного из обвиняемых. Это дало возможность освободить от должности действующего руководителя.

Затем злоумышленники создали фиктивную задолженность организации перед подконтрольным им юридическим лицом на сумму более 98 миллионов рублей и инициировали взыскание этой суммы через арбитражный суд.

«После в суде с фирмой было заключено мировое соглашение об обязанности выплатить фиктивную задолженность, при этом в залог фирме-взыскателю передано оборудование для производства табачных изделий. Впоследствии умышленного неисполнения обязательств по заключенному мировому соглашению обвиняемые обратили взыскание на заложенное имущество на общую сумму более 77 миллионов рублей», — пояснили в прокуратуре.

В ходе расследования имущество нашли и вернули владельцу.

Уголовное дело направили в Долгопрудненский городской суд.