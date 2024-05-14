Подмосковную деревню Генутьево обеспечили газом | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:49 Подмосковную деревню Генутьево обеспечили газом Мособлгаз

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«Мособлгаз» подключил к природному топливу деревню Генутьево Сергиево-Посадского округа. Теперь жители 40 домов смогут провести к своим котлам и плитам газ.

Газопровод протяженностью 700 метров построили по программе губернатора Андрея Воробьева «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Газ бесплатно подведут к каждому участку с зарегистрированным домом, для чего жителям нужно подать заявку.

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Удобнее всего пользоваться комплексным договором, в который входят проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы в границах участка, а также техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа. Заключить его онлайн можно в личном кабинете клиента.

«Мособлгаз» уже завершил работы в 27 населенных пунктах из 70, запланированных по губернаторской программе на 2024 год.

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