Подмосковного перевозчика ТКО наградили за помощь в трудоустройстве ветеранов

Компания «ЭкоЛайф», которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов, стала победителем конкурса работодателей в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий. Его организовала Московская областная дума.

Предприятие одержало победу в номинации «За комплексность в подходе к трудоустройству ветеранов боевых действий».

На звание лучшего работодателя в этом году претендовала 31 региональная компания.

Члены жюри оценивали не только уровень зарплат и социальные пакеты, но также программы обучения, культурные мероприятия для коллективов, сотрудничество с профсоюзами и центрами занятости.

Руководитель компании «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов отметил, что для команды участие и победа в конкурсе — это большая честь. Для организации поддержка ветеранов является важным принципом, а не формальностью.

По его словам, сотрудники уже доказали мужество, надежность и стойкость, а задача работодателя — создать для них хорошие условия и открыть новые перспективы для роста.

В общей сложности в организациях, которые приняли участие в конкурсе, работают более 76 тысяч человек, в том числе свыше 900 ветеранов боевых действий. Из них 60 человек имеют инвалидность. Для этих сотрудников создают необходимые условия труда, предлагают расширенные льготы и возможности для профессионального обучения.

Работа в этом направлении будет продолжаться.