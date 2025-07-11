Подмосковное ведомство напомнило об опасности гофрированных дымоходов

В Подмосковье проходят мероприятия, направленные на повышение правильности использования газового оборудования в домах и квартирах. Особое внимание уделяют дымоотводам — от их состояния напрямую зависит безопасность жильцов.

Использовать для отвода дыма гибкие гофрированные трубы, пластиковые и пористые материалы, а также прогоревшие или поврежденные элементы строго запрещено. Такие материалы не подходят, и жителям рекомендуют устанавливать дымоотводы из нержавеющей стали.

К безопасным материалам относятся трубы из нержавейки, сэндвич- и коаксиальные конструкции, заводские системы из металла или керамики. Монтаж при этом должен быть герметичным — без щелей, перекосов и провисаний. Сейчас в Московской области около 300 тысяч квартир оборудованы газовыми водонагревателями. Почти половина из них находится в зоне риска из-за устаревших дымоходов, часто выполненных из запрещенных гофрированных труб.

Для решения проблемы в регионе будут регулярно проводить проверки состояния дымоходов и при необходимости их менять — за счет средств на содержание общего имущества многоквартирных домов.