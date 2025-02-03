Подмосковное ведомство напомнило о штрафах за некачественное обслуживание домов

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 22 административных дела в сфере ЖКХ. Общая сумма штрафов составила 2,3 миллиона рублей.

Проверки затронули управляющие и ресурсоснабжающие компании в 13 округах, включая Королев, Пушкино, Химки, Подольск и Серпухов. В восьми случаях ограничились предупреждением, так как нарушения выявили впервые.

Один из вопросов касался непередачи техдокументации на дом при смене УК в Королеве. Новая компания заявила, что получила лишь бумаги на лифты. В итоге она подала иск в суд и обратилась в Министерство с просьбой о проверке из-за нарушения лицензионных требований.

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