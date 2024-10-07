Подмосковное варенье из огурцов выиграло на окружном этапе всероссийского конкурса

Продукция из огурцов из Луховиц выиграла на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир». Жюри высоко оценило пряник с огуречной начинкой и варенье.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, продукция торговой марки «Огуречная столица» выиграла в окружном этапе Центрального и Северо-западного федеральных округов в номинации со средней ценовой категорией от 200 до 500 рублей. Всего в конкурсе было более 700 участков.

В министерстве добавили, что производитель представляет продукцию из огурцов, в том числе зефир, мармелад и варенье.

«В линейке производителя представлена продукция из огурцов, среди которой: зефир, крафтовый мармелад с имбирем, цитрусами, яблоками, лаймом и мятой, варенье классическое, пряное, а также с добавлением яблока. Варенье имеет неповторимый свежий вкус, содержит клетчатку и витамины», — рассказали в ведомстве.

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