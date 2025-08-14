Подмосковное управление безопасности предупредило о схемах обмана с лжевоенкомами

Недавно жертвой обманщиков чуть не стал один из жителей. Его собеседник сообщил, что из-за запуска Реестра электронных повесток нужно актуализировать сведения воинского учета. Для этого аферист попросил код из СМС, который, по его словам, необходим для входа в электронную очередь.

Когда мужчине прошло сообщение, то в нем отобразилось «Вход на Госуслуги. Никому не сообщайте код»! В этот момент он понял, что чуть не повелся на обман и бросил трубку.

В ведомстве напомнили, что Единый реестр воинского учета не требует от граждан кодов подтверждения и дополнительных проверок. Специалисты призвали беречь свои данные и сохранять внимательность.