Подмосковное предприятие увеличит производство стеклопакетов в Воскресенске

Компания «Маско-Гласс» объявила о планах расширения своего производства в Воскресенске. В рамках этого проекта компания намерена начать выпуск стекольной продукции архитектурного направления, что позволит значительно расширить ассортимент.

Генеральный директор «Маско-Гласс» Юрий Киселев отметил, что есть определенные требования к инфраструктуре участка, которые учитываются администрацией округа. Видно, что округ заинтересован в помощи бизнесу и подробно объясняет все, что касается мер поддержки для предпринимательства.

Расширение производственных мощностей не только позволит компании выйти на новый уровень в сфере архитектурного стекла, но и создаст новые рабочие места для жителей Воскресенска. Это станет важным шагом в развитии местной экономики и укреплении позиций компании на рынке.

Планы компании получили положительную оценку со стороны администрации округа, которая выразила готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта.

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