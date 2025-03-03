Подмосковное предприятие проведет акцию по подбору персонала в Серпухове 4 марта

Подмосковная компания «Маревен Фуд Сэнтрал» проведет уникальную акцию по приему на работу в Серпухове 4 марта. Кандидаты смогут в сжатые сроки пройти несколько этап отбора и трудоустроиться на предприятие.

Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, HR-специалисты и руководители компании расскажут о вакансии, условиях работы и перспективах, после чего кандидаты пройдут собеседования, где оценят их мотивацию, опыт и личные качества. Затем соискатели расскажут о своих навыках и пожеланиях, а потом — посетят экскурсию на производство.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» занимается выпуском продуктов и напитков, которые поставляют в 85 регионов России. В год там выпускают около 1,5 миллиарда единиц продукции под брендами «Роллтон», BIGBON, «Петра» и другими.

Более подробно с условиями и вакансиями можно ознакомиться по ссылке.