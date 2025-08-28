Подмосковное правительство отправило учебники в школы Макеевки в ДНР

Правительство Московской области отправило почти 19 тысяч учебной литературы для учеников с 1-го по 11-й классы в ДНР. Их передадут в 70 школ Макеевки к 1 сентября, сообщили в Минобразовании региона.

Среди книг — буквари, учебники по русскому и русскому родному языку, литературному чтению и литературе, языковой грамотности и речевой практике. Также есть специальные пособия для детей с ОВЗ.

«Хорошую подборку составили для ребят с особыми образовательными потребностями — более 200 ребят получат комплекты по речевой практике, русскому языку и чтению», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Первые 13,5 тысячи пособий уже доставили в школу № 13, остальные скоро отправятся в путь.

В ведомстве отметили, что инициатива является значимым вкладом в развитие образовательной инфраструктуры Макеевки и поможет учащимся успешно начать новый учебный год.