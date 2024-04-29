Подмосковное отделение КПРФ отправило гумконвой в Донбасс | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 14:12 Подмосковное отделение КПРФ отправило гумконвой в Донбасс Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе

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Гуманитарный конвой от КПРФ отправился из подмосковного совхоза имени Ленина на Донбасс. Пройдя через зону боевых действий, автопоезд должен прибыть в пункт назначения накануне Дня Победы.

Конвой посвящен 79-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией и адресован бойцам СВО.

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По словам председателя Мособлдумы — руководителя фракции КПРФ Александра Наумова, в сборе и отправке гуманитарного груза принял участие весь депутатский корпус фракции.

«Мы все — одно целое. Наши ребята защищают рубежи нашей Родины от фашизма. Не только депутаты фракции КПРФ в Мособлдуме, но и помощники депутатов вносят свой вклад в формирование конвоев, отправляют также и личные средства в помощь нашим бойцам. Нет никого, кто остался бы в стороне», — рассказал Наумов.

Военнослужащие получат мясные консервы, тефтели, паштет, картофель, крупы, макароны, овощи, муку, сгущенку, кофе, чай, сахар, конфеты, средства гигиены, медикаменты, окопные свечи и многое другое.

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