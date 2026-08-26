Подмосковное отделение «Единой России» приняло предвыборную программу на 5 лет

Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило предвыборную программу на ближайшие пять лет. Это произошло на форуме «Сила в единстве», который открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В новый программный документ вошли свыше 920 тысяч предложений и наказов жителей региона, которые собирали во время встреч, на горячей линии и сайте, а также через мобильные пункты.

«Это те задачи, которые станут нашим приоритетом на ближайшие пять лет», — подчеркнул секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Темы благоустройства касаются 32% наказов, еще 21% — вопросов ЖКХ. Программу 2021 года, состоявшую примерно из 780 тысяч наказов, выполнили почти на 100%.