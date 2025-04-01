Подмосковное министерство рассказало об утилизации кассовых чеков

Каждый день жители Подмосковья получают чеки в магазинах и кафе, но выбросить их вместе с обычной бумагой нельзя. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили правила их утилизации.
Чеки печатают на термобумаге, которая не подходит для переработки вместе с макулатурой. Если они попадают в общий поток бумаги, то могут загрязнить его токсичными веществами.
Чтобы утилизировать чеки правильно, их нужно сдавать на специализированных площадках — в Экоцентрах, Экомобилях или в рамках экологических акций. Они должны быть сухими, не слишком помятыми и сложенными в стопку. В ведомстве добавили, что крупные компании и магазины уже начали переходить на электронные чеки, чтобы сократить количество бумажных отходов.
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