Подмосковное министерство рассказало о современной системе переработки отходов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Грохочение — один из важных этапов переработки после сортировки отходов. Такой способ используют на подмосковных комплексах «Нева» и «Восток», рассказали в министерстве по содержанию территорий Подмосковья.

Система действует по двум направлениям: она отсеивает крупные фракции до 300 миллиметров и органику до 70 миллиметров. После чего большие элементы проходят ручную досортировку, а органика поступает на компостирование, остальную часть — отправляют на следующий этап обработки.

Завершают сортировку оптические сепараторы, которые распознают различные виды материалов.

Особое внимание уделяется пластику. Двухмерный — пленка и пакеты — отделяется и используется для производства новой упаковки, а трехмерный — бутылки и флаконы — передают на переработку.

Такая система сортировки позволяет обеспечить качественную переработку отходов и направить вторичные материалы для дальнейшего использования.