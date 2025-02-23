Подмосковное министерство рассказало о работе коммунальных служб 23 февраля

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о работе коммунальных служб в праздник. В ведомстве подчеркнули важность работы специалистов разных отраслей, которые обеспечивают стабильность и комфортную жизнь в регионе.

Сотрудники муниципальных служб регулярно ухаживают за памятниками, стелами и мемориалами, поддерживая их в порядке. В этом году они убрали снег, лед и загрязнения на мемориалах во всех 57 муниципалитетах региона.

«Искренне желаем всем мужчинам крепкого здоровья, счастья и нескончаемой энергии для реализации намеченных планов. Пусть этот день будет наполнен гордостью за свое дело и страну», — добавили в ведомстве.

К 23 Февраля коммунальные службы украсили города. Так, в Богородском округе установили российские флаги и гербы, символизирующие единство страны. В Щелкове на мосту появилась поздравительная стела «С Днем защитника Отечества!», а в Ступине провели косметический ремонт памятников.