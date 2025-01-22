Подмосковное министерство рассказало о производстве баков из вторсырья

В Московской области изготавливают баки для контейнерных площадок из переработанного пластика. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В 2024 году в Подмосковье запустили завод по переработке пластика. Он способен перерабатывать свыше 60 тысяч тонн отходов в год. В Егорьевске работает предприятие по переработке полимеров, получаемых из твердых коммунальных отходов, а также предприятие по выпуску готовых изделий из пластика.

Работа строится по следующему принципу: на КПО отбирают более 20 видов пластиковых отходов, после чего пригодные вторичные ресурсы передают на завод, где из них делают вторичную гранулу, далее из нее изготавливают мусорные контейнеры и паллеты.

Отмечается, что ежегодно на подобных предприятиях могут производить до 120 тысяч новых контейнеров.