Подмосковное министерство рассказало о подготовке квартир к отпуску

Лето — время летних отпусков. На время отъезда важно правильно подготовить свою квартиру, чтобы избежать неприятных сюрпризов после возвращения, рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий.

Первым делом необходимо вытащить вилки всех неработающих устройств. Это поможет сэкономить электроэнергию и снизить риск замыкания и возгорания. Далее — перекрыть воду. Вентили располагаются на стояках или у счетчиков. Так удастся предотвратить протечки и затопления.

Важно плотно закрыть окна и двери и навести порядок: вынести мусор, освободить холодильник, помыть раковину.

В ведомстве напомнили, что стоит заранее позаботиться о животных и растениях — отдать на передержку, близким или соседям. С квартирами рядом лучше подружиться, дать им контакт и данные доверенного лица на случай коммунальной аварии.

А уже после этого можно отправляться в отпуск и наслаждаться заслуженным отдыхом без лишних тревог.