Подмосковное министерство рассказало о плане экологических акций в 2025 году

В Мособлдуме прошло расширенное заседание Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Темой встречи стали экоакции и их значение для воспитания патриотизма.

На заседании собрались представители разных ведомств: Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, первый заместитель министра экологии Подмосковья, председатель Комитета лесного хозяйства региона, а также представители муниципалитетов и Общественной палаты.

Главная цель встречи — обсудить, насколько регион готов к проведению экологических и патриотических мероприятий в честь 80-летия Победы. Сейчас коммунальные службы уже начали убирать территории рядом с памятниками и мемориалами Великой Отечественной войны. К работе подключаются и жители — волонтеры, общественные организации, советы домов. Также в Подмосковье каждую неделю проводят акции по раздельному сбору мусора.

На заседании участники составили план мероприятий на 2025 год, обсудили проекты по экологическому просвещению и идеи, как привлечь молодежь к подобным акциям. Особое внимание уделили инициативе по сбору пластика в школах.