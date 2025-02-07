Подмосковное министерство рассказало о переработке полимерной упаковки в Озерах

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Представители Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области посетили завод по переработке пластиковой упаковки в Озерах и изучили его технологии. Предприятие перерабатывает до 1,4 тысячи тонн ПЭТ-пластика в месяц. Здесь пластиковые бутылки сначала автоматически сортируют, затем измельчают в хлопья, промывают и сушат.

Полученное сырье отправляют на завод по производству упаковки, где из него делают контейнеры для кондитерских изделий, овощей, маринадов и других продуктов.

Ведомство активно изучает работу перерабатывающих предприятий и ищет новые возможности для сотрудничества. После осмотра оборудования и технологического процесса специалисты обсудили дальнейшее взаимодействие с другими компаниями отрасли.