Подмосковное министерство рассказало о переработке полимерной упаковки в Озерах

Представители Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области посетили завод по переработке пластиковой упаковки в Озерах и изучили его технологии. Предприятие перерабатывает до 1,4 тысячи тонн ПЭТ-пластика в месяц. Здесь пластиковые бутылки сначала автоматически сортируют, затем измельчают в хлопья, промывают и сушат.
Полученное сырье отправляют на завод по производству упаковки, где из него делают контейнеры для кондитерских изделий, овощей, маринадов и других продуктов.
Ведомство активно изучает работу перерабатывающих предприятий и ищет новые возможности для сотрудничества. После осмотра оборудования и технологического процесса специалисты обсудили дальнейшее взаимодействие с другими компаниями отрасли.
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте