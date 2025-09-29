Подмосковное министерство рассказало о переработке листвы в техногрунт

С наступлением осени на улицах города все больше опавшей листвы. Чтобы сохранить чистоту, листья аккуратно собирают и отправляют на переработку. Дальше их везут на КПО «Нева», где начинается новый этап — превращение растительных отходов в полезный материал.

Благодаря инновационной технологии туннельного компостирования, впервые примененной в России, листья и ветки всего за 21 день превращаются в техногрунт. Переработка проходит в закрытых помещениях — специальных тоннелях с автоматической системой аэрации, орошения и фильтрации воздуха. Это позволяет ускорить процесс и сделать его максимально экологичным.

Полученный техногрунт используют для отсыпки дорог и благоустройства городских территорий как безопасный и полезный материал. Жителям напоминают, что для утилизации растительных отходов необходимо обращаться к региональному оператору, управляющей компании или в специализированные организации с лицензией на транспортировку отходов пятого класса опасности.