Подмосковное министерство рассказало о контроле за благоустройством дворов

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич посетил Коломну и Домодедово с рабочим визитом. Он проверил, как продвигаются работы по благоустройству дворов, ремонту пешеходных зон и ям.

«По итогам выезда приняли ряд решений по оптимизации работы. В „отстающих“ муниципалитетах, конечно, ключевая задача — усилить контроль за соблюдением сроков, улучшить распределение ресурсов и повысить качество взаимодействия с подрядчиками. В случае, если они нарушают требования или допускают брак, применяются штрафные санкции вплоть до замены исполнителя», — отметил он.

По его словам, сейчас в Подмосковье завершили работы по благоустройству 379 пешеходных коммуникаций и 232 дворов. Так, в Коломне делегация осмотрела дворы по девяти адресам. В рамках программы благоустройства здесь планируют привести в порядок 18 дворов, обустроить восемь народных троп и выполнить ямочный ремонт на площади около 25 тысяч квадратных метров.

В Домодедове Волосевич поручил подрядчику ускорить темпы — привлечь больше рабочих и техники, а также вести работы одновременно как минимум на шести участках. Контроль за качеством и сроками исполнения осуществляется строго: за каждым объектом закреплены ответственные представители от администрации и подрядчиков, а все этапы фиксируют с помощью фото и видео.