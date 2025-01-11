Подмосковное министерство проверило содержание дворов в 9 округах

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжают контролировать содержание дворов. Так, с 6 по 10 января инспекции провели в девяти округах.

Особое внимание уделяют содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также состоянию асфальтового покрытия и игровых площадок.

За пять дней проверки состоялись на Деповской улице в Лобне, на Корневской улице в Павловском Посаде, в Ликино-Дулеве, на проезде Строителей в Волоколамске, на улице 8 Марта в Щелкове, в Климовске, а также в деревне Воскресенское, на улице Жуковского в Луховицах и на Заречной улице в Лосино-Петровском.