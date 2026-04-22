Подмосковное министерство провело профориентационную встречу с молодежью

В Дмитрове для активистов «Движения Первых» провели профориентационную экскурсию, организованную инспекторами территориального отдела № 8 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской профориентационной недели, которую проводят с 20 по 26 апреля в соответствии с целями проекта «Больше, чем работа».

Для школьников и активной молодежи встреча стала возможностью увидеть работу ведомства изнутри. Им рассказали, чем занимаются инспекторы в повседневной деятельности, как выстроены рабочие процессы и каким образом они принимают решения, влияющие на состояние городской среды, комфорт и безопасность жителей.

Экскурсию для участников провел заместитель начальника отдела № 8 Кирилл Чурилин. Он познакомил посетителей с особенностями профессии, поделился личным опытом работы и подробно ответил на вопросы, которые касались как профессионального пути, так и специфики службы.

Организаторы отмечают, что подобные встречи выходят за рамки обычного знакомства с профессиями. Они помогают молодежи лучше ориентироваться в выборе будущей специальности, понимать реальные задачи государственных служб и заранее формировать навыки, которые будут востребованы на рынке труда.