Подмосковное министерство проведет онлайн-конференцию о цифровых технологиях

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведет прямую линию по вопросам применения цифровых технологий в отрасли городского хозяйства. Онлайн-конференция пройдет 24 марта в 10:00.

В ведомстве уточнили, что встречи в подобном формате позволяют обеспечить открытый диалог между жителями Подмосковья и представителями власти. На прямой линии можно задать вопросы, касающиеся работы умных автомобилей, раздела «Народный инспектор», камер «Безопасного региона» и многого другого.

Спикером выступит заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко. Оставить вопросы, которые рассмотрят на конференции, можно до 21 марта по ссылке.