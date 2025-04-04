Подмосковное министерство помогло жителям вернуть 5,6 млн рублей за оплату ЖКХ

За три месяца жители Подмосковья вернули больше 5,6 миллиона рублей за некачественные коммунальные услуги. Это стало возможным благодаря обращениям в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве пояснили, если горячая вода, отопление или уборка в подъездах оказываются не на должном уровне, жильцы имеют право требовать перерасчет. Сначала нужно обратиться в свою управляющую компанию. Если ответственная организация бездействует, можно пожаловаться в территориальный отдел министерства.

За указанный период больше всего перерасчетов сделали в Химках — 2,6 миллиона рублей, Серпухове — 1,3 миллиона рублей и Подольске — около 500 тысяч рублей.