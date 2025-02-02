Подмосковное министерство подвело итоги работ по содержанию территорий за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы за неделю. Инспекторы проверили локации в восьми округах.

Так, под контролем ведомства в Красногорске на улице Королева утеплили тамбур в доме № 2, в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова появились новые урны, в 6-м микрорайоне в Егорьевске устранили засор канализации, а в одинцовском поселке Большие Вяземы отремонтировали ограждения на детской площадке у дома № 16.

Помимо этого, во Власихе обустроили скамейки и инфостенд на Солнечной улице, в Подольске эвакуировали неправильно припаркованные автомобили, в Чехове выполнили герметизацию межпанельных швов в доме № 11 на улице Мира, а в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино отремонтировали балконы дома № 1 на улице Марата.